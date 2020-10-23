Через него шли автомобили из Грузии: В «ЛНР» обсуждают жестокое убийство владельца автосалонов

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске был убит владелец ряда местных автосалонов. При нападении на бизнесмена похитили деньги и ценности. Об этом сообщают местные группы в соцсетях.

«21 октября в Луганске был жестко убит Дудник Павел Михайлович 1954 года рождения, уроженец города Луганска, на которого был оформлен ряд автосалонов в ЛНР. Через него шли автомобили из Грузии. Многие знают, уважают. Сын является сотрудником МРЭО МВД ЛНР. Внимание, Дудник непосредственно был связан с министром МВД ЛНР. И только он получил право автовозами завозить автомобили в ЛНР. А не штучно», – пишет луганский паблик.

Как отмечается, дома у семьи Дудник находились ценности, как в золоте, так и в валюте.

Позднее стало известно о подробностях нападения.

«Утром во двор его дома в Камброде, по адресу улица Артема, 163, через забор проникли трое мужчин в камуфляже и балаклавах. Самого Дудника убили выстрелом из пистолета с глушителем в затылок, его жену Валентину Федоровну Дудник связали, а дом ограбили. Были похищено около 25 тысяч долларов, золотые ювелирные изделия 23 наименований весом около килограмма и часы с золотыми браслетами. Работали профи», – рассказали в одном из луганских Telegram-каналов.

Луганчане предполагают, что нападение совершила, скорее всего, та же преступная группа, которая жестоко убила владельцев ювелирного магазина «Изумруд» в марте месяце, и ограбила еще несколько владельцев «ювелирок» в прошлом году. По их словам, тогда следствие рассматривало вариант с «гастролерами» из Ростова.

«Официальной» информации по поводу данного происшествия нет.