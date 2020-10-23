Новые зоны карантина: Луганщина – в «красной», почти вся Донетчина – в «оранжевой» (Карта)

Сегодня, 23 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором установлены новые зоны карантина в связи с распространением COVID-19 в Украине. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 26 октября (понедельник) и устанавливается на 14 дней.

Немчинов отметил, город Киев остается пока в «оранжевой зоне».

В то же время, согласно опубликованной информации, вся территория Луганской области, подконтрольная украинскому правительству, отнесена к «красной зоне», а почти вся подконтрольная Донетчина – к «оранжевой зоне» карантина.

В «красную зону» отнесены:

Славянский район Донецкой области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

В «оранжевую зону» включены: