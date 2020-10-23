Лечились дома: В Мариуполе рассказали об умерших от коронавируса медиках

В Мариуполе за неделю умерли двое врачей, у которых был подтвержден COVID-19. В горсовете уверяют, что они заразились в быту и не работали в госпиталях для пациентов с коронавирусом, передает «ТV7».

Как рассказал директор Департамента здравоохранения горсовета Андрей Ремпель, оба медика больше недели пытались лечиться дома самостоятельно.

«В одном случае врач умер через несколько часов после того, как его привезли в учреждение. За жизнь другого медики боролись в течение недели, но сопутствующие заболевания не дали возможности спасти этих людей», – прокомментировал Андрей Ремпель.

Главврач городской больницы №4 Владимир Жигиль, в реанимации которой умер один из специалистов, рассказал, что трагедия могла произойти из-за несвоевременного обращения за помощью.

«Болезнь заходит так далеко, что что-нибудь сделать практически невозможно, хотя все попытки были сделаны, но все закончилось летальным исходом», – сказал врач.

Напомним, ранее мариупольский врач Михаил Сорокин рассказал, что в Мариуполе больницы оказались не подготовлены к атаке коронавируса, потому что городские власти направили деньги в основном на строительство. В то же время места для пациентов не оборудованы подключением к кислороду. Медик написал в соцсети о реальной ситуации в городе после того, как от COVID-19 в реанимации умер его коллега, бывший заведующий травматологии горбольницы №1 Виктор Русанов, с которым он проработал 37 лет.