В «Ощадбанке» пенсионерам-переселенцам объяснили, как снять деньги без комиссии

У некоторых пенсионеров-переселенцев снимается комиссия при снятии наличных с пенсионной карты в банкоматах «Ощадбанка».

Ситуацию с начислением комиссии пояснили сотрудники банка. В частности, с 1 октября, согласно тарифам банка, существует лимит на снятие наличных без комиссии в банкоматах «Ощадбанка» и других украинских банков в тарифном пакете «Мій Рахунок»: 15 тыс. грн или 30 тыс. грн (в зависимости от типа пластика), свыше – комиссия 1,0%+5 грн.

«В кассе банка можно снять дважды в месяц без комиссии любую необходимую сумму», – отметили в «Ощадбанке».

Кроме того, на сайте банка подробно расписаны тарифы. Так, для ряда карт (MasterCard Debit Standard, MC Debit Gold, MC Debit World, ЭПУ Простор, ЭПУ MC Debit World) расчеты в торговых сетях для пенсионеров-ВПЛ – не тарифицируются. А за выдачу наличных без карты (по системе дистанционного банковского обслуживания) банк берет 5 грн за каждую операцию.

Если снимать деньги в банкоматах других банках, придется заплатить 1,5% + 5 грн.