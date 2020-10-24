В «Ощадбанке» разъяснили, кто может получить карту вместо пенсионера-переселенца

Пенсионеры, проживающие на неподконтрольной украинским властям части Донбасса и получающие украинские пенсии, как внутренне перемещенные лица, могут получить карту «Ощадбанка» через доверенное лицо.

В банк обратилась женщина, которая сообщила, что у ее мамы, проживающей на неподконтрольной Донетчине, закончился срок действия пенсионной карты. Новая карта лежит в отделении. Однако в 80-летнем возрасте ей сложно ехать на подконтрольную территорию (в Киев), к тому же незаконные вооруженные формирования «ДНР» не пропускают через КПП на линии разграничения. «Через Россию – очень далеко и нет загранпаспорта, чтобы вернуться. Есть ли возможность по нотариальной доверенности, оформленной в РФ на родственника в Киеве, забрать новую карту? Если да, то какие документы должен иметь родственник еще с собой?», – пишет женщина.

Как разъяснили сотрудники «Ощадбанка», карту могут выдать при наличии документов:

доверенность, оформленная согласно условиям законодательства;

оригинал паспорта доверенного лица;

идентификационный код.

«В тексте доверенности должны быть указаны полномочия на получение платежной карты на имя владельца счета. Для оформления доверенности рекомендуем обратиться к нотариусу. Доверенность, оформленную за границей, необходимо будет легализировать. Также хотим отметить, что доверенному лицу не выдаются муниципальные карты и электронное пенсионное удостоверение», – отметили в банке.