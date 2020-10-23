Вынужденная мера: В «ДНР» дополнительно открывают госпитальные базы для пациентов с COVID-19

В связи с увеличением количества пациентов с COVID-19 в «ДНР» дополнительно открыли госпитальные базы. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В связи с увеличением количества обращений пациентов с COVID-19 (подозрением на COVID-19) и пневмониями на основании решения заседания штаба МЗ ДНР принято решение об открытии дополнительных отделений на базе Донецкого клинического территориального медицинского объединения МЗ ДНР. С сегодняшнего дня медики отделения интенсивной терапии (общая реанимация) и пульмонологического отделения ДоКТМО МЗ ДНР приступили к работе с пациентами», – сообщили в «ДНР».

Там добавили, что отделения к приему пациентов готовы. На базе открытых отделений есть возможность оказывать помощь пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке.

Также планируется открытие дополнительных отделений после проведения ряда организационных мероприятий.

«Перепрофилирование отделений учреждения здравоохранения третьего уровня оказания медицинской помощи – это вынужденная мера, подготовка к которой проводилась на протяжении недели: перевод пациентов в иные отделения, в которых им будет продолжаться оказание медицинской помощи в полном объеме, проводилось распределение необходимых расходных материалов, перераспределялся поток пациентов и иное», – уверяют в «минздраве».