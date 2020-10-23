Очищали более двух лет: На Луганщине громаде передали два разминированных поля

В Луганской области Датский Совет по беженцам − Датская Группа по разминированию (DRC-DDG) официально передала органам местного самоуправления села Мирная Долина два поля общей площадью почти 630 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Деминеры DRC-DDG сантиметр за сантиметром проверяли эту территорию больше двух лет: с середины 2017-го по сентябрь 2019 года, после чего шла проверка качества проведенных работ Министерством обороны Украины», – рассказали в организации.

«Мы рады, что жители Мирной Долины смогут безопасно использовать эти территории. К сожалению, процесс очистки требует много времени. Однако DRC-DDG с каждым годом расширяет свою деятельность на востоке Украины и активно работает над тем, чтобы местные жители были не ограничены в праве свободного передвижения и могли безопасно обрабатывать свою землю», – отметил операционный менеджер DDG Кристиан Джеймс Филдинг.

Гуманитарное разминирование в Мирной Долине – это часть проекта «Защита населения восточной Украины, пострадавшего от конфликта путем предоставления правовой помощи и деятельности по разминированию», который финансируется Европейским Союзом через Европейскую Комиссию по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи.

DRC-DDG занимается гуманитарным разминированием в Луганской области с 2017 года, за это время вручную очищено более 600 тыс. кв. м территорий. В 2020 году планируется очистить еще около 900 тыс. кв. м территории.

Согласно данным DRC-DDG, с июня 2014 по сентябрь 2020 года в Украине более 2 тыс. человек были убиты или ранены минами и взрывоопасными предметами.