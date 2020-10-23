Ууух, движ: В «ДНР» показали сортировочную станцию ДМЗ (Фото)

В «ДНР» не полностью загружены даже 2 пути на сортировочной станции Донецкого металлургического завода (ДМЗ). Фото опубликовано в соцсетях.

На станции стоят вагоны и работает тепловоз.

Как пишут местные жители, на сортировочной станции наблюдается некоторое оживление: «Оживление… Печальное зрелище, 2 пути еле загружены… Это уже оочень оживленно! Ранее вообще пустошь была… Ууух, блин, движ».

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».