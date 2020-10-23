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Карантин: Выставка «Восток-Экспо» пройдет в онлайн-режиме

23.10.20 15:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В этом году выставка «Восток-Экспо» будет проходить в онлайн-формате. Об этом сегодня. 23 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и пересмотром уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 в Киеве, Программа ООН по восстановлению и развитию мира приняла решение провести выставку «Восток-Экспо 2020» в онлайн-формате.

Онлайн-выставка «Восток-Экспо 2020» стартует в конце октября на сайтах «Восток-Экспо» и «Дия.Бизнес», где будут размещены профили всех участников. В каждом профиле будет содержаться краткая информация о компании, фотоматериалы, а также краткая видеопрезентация предприятия.

В2В встречи между участниками выставки и потенциальными партнерами пройдут в онлайн-формате через систему видеоконференцсвязи Zoom.

В онлайн-режиме также состоится панельная дискуссия относительно экономического восстановления и развития предпринимательства на востоке Украины, которая будет транслироваться на сайтах «Восток-Экспо» и «Дия.Бизнес».

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