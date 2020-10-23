Работает только КПВВ «Новотроицкое»: Утром прошли всего 25 человек

Сегодня, 23 октября, линию разграничения на Донбассе можно пересечь только через КПВВ «Новотроицкое». Остальные пункты пропуска не работают. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, передает «Вільне радіо».

«Пропускные операции проводятся только через КПВВ "Новотроицкое". По состоянию на 9:45 здесь на временно оккупированную территорию проследовали 4 транспортных средства и 25 человек. А на контролируемую правительством территорию еще никто не прибыл», – сказал Лизогуб.

Он также уточнил, что на Луганщине ввели дополнительные режимные ограничения в приграничных районах, но КПВВ «Станица Луганская» они не касаются.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Новотроицкое» в Донецкой области функционируют по осеннему графику – ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако, свободное движение людей через эти КПВВ блокируется со стороны «ДНР».

С 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская область). Граждане имеют возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ по отдельному решению командующего. Для этого необходимо иметь документальное подтверждение жизненно важных обстоятельств гуманитарного характера. Контакты штаба ООС для рассмотрения такого заявления.

Теперь на Донбассе остался единственный работающий пункт пропуска на линии разграничения – КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, на котором перемещение граждан происходит по понедельникам и пятницам. Но жителей «ЛНР» в «ДНР» не пропускают.