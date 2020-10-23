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Заснул на месте преступления: В «ДНР» подросток пытался обокрасть автомобиль

23.10.20 13:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» 15-летний подросток уснул при попытке обокрасть автомобиль в Торезе (после декоммунизации – Чистяково). Его задержали на месте преступления, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Спящего воришку заметил знакомый потерпевшего, который проходил мимо. Изрядно выпивший подросток сидел на переднем пассажирском сиденье, у него на коленях находилась похищенная магнитола. Мужчина сообщил о случившемся владельцу автомобиля, который вызвал наряд полиции», – говорится в сообщении.

«Правоохранители» уверяют, что подросток пробрался в машину, разбив камнем стекло.

В «ДНР» утверждают, что ранее он уже был судим за совершение краж. Юноше грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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