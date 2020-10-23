RU
Все новости

В Донецке «хоронят вовсю» на закрытых кладбищах, – соцсети

23.10.20 13:49
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке на кладбищах, где давно не проводились захоронения, снова хоронят людей.

Как сообщают местные жители в соцсетях, возле сторожек на всех кладбищах собираются очереди из машин. Те, кто роют ямы под могилы, не успевают справляться с потоком заказов.

Недалеко от Лидиевского переезда есть маленькое кладбище, отмечают дончане, которое было закрыто. Теперь там хоронят.

Также на закрытом много лет кладбище 11-го поселка (остановка «Гараж», микрорайон Текстильщик) «хоронят вовсю».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк