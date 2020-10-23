В Украине создадут 5 медицинских городков с флагманским проектом на Донетчине, – Зеленский

В Украине будут созданы 5 медицинских городков, и первым проектом станет создание такого центра в Краматорске. Об этом сегодня, 23 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба главы государства.

Президенту представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске. Она должна стать флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей стране.

Проект предусматривает создание в составе больницы мощного консультативно-диагностического подразделения, оснащенного высокоточным медицинским оборудованием с использованием методов экспресс-диагностики наиболее распространенных болезней. Консультативное отделение рассчитано на 600 посещений в смену. Стационарную помощь планируют оказывать в самых отделениях.

Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд грн, общая смета – 8 млрд грн. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.

Президент заверил, что финансирование будет обеспечено.

«У нас есть задача – сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем», – подчеркнул Владимир Зеленский.

При этом он добавил, что необходимо также искать и внебюджетные пути финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.

Как отмечается, такое медучреждение в Краматорске сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.