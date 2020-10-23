Как сохранить психическое здоровье в карантин: Что советуют психологи (Видео)

Карантин сильно повлиял на психическое здоровье людей.

Из-за затяжного карантина жительница Покровска (Донецкая обл.) Ольга не может преодолеть тревогу. «Я ночами не сплю. Смотрю по телевизору – и все через себя пропускаю», – делится женщина.

Дистанция и маски – в этом году человечество приучается жить по-новому. Карантинные ограничения и запреты существенно влияют на психологическое состояние людей, говорят специалисты.

«Меняется возможность социальных контактов, люди перестают общаться между собой, эта возможность у них ограничена. Также постоянно люди вынуждены носить маски. Это не всегда удобно и комфортно», – говорит психолог Валентина Петраковская.

Во время пандемии доминирует страх за здоровье и жизнь родных. Однако нагнетать и накручивать себя не стоит, считают психологи. Специалисты рекомендуют ограничить просмотр новостей, сократить время общения с людьми, которые являются паникерами и которые всегда все окрашивают в черные тона.

Не грустите, а лучше займитесь собой, добавляют тренеры. карантин – не повод утратить физическую форму. «Во время карантина не обязательно бросать тренировки вовсе. Если у вас нет доступа в фитнес-зал, занимайтесь на свежем воздухе с подручным инвентарем. Сейчас в интернете масса онлайн-тренировок», – объясняет тренер Анастасия Яровая.

Несмотря на карантин, важно сохранять спокойствие и разнообразить досуг. Особенно, если в семье есть дети. «Очень важно это время проводить вместе. Направить его на творчество, на совместное приготовление еды вкусной, игры», – говорит психолог Олеся Чепенко.

Главное – не падать духом. Полноценный сон и отдых – превыше всего. Отвлечься от печальных мыслей помогут прогулки на свежем воздухе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «Донбасс»