В Донецке сообщают о крысиных набегах в центре (Фото)

Крысиные набеги – в центре неподконтрольного украинским властям Донецка. Жильцы страдающих от нашествия крыс многоэтажек уверены, что причина – в мокрых подвалах.

Как говорится в сюжете одного из местных «республиканских» телеканалов, накануне в социальных сетях было опубликовано видео, в котором сразу несколько грызунов сидят на подоконнике жилой квартиры. Автор публикации обвинил хозяев квартиры в Ленинском районе в антисанитарии, а местный ЖЭК – в бездействии.

По словам жильцов дома, владелица квартиры на первом этаже, где были замечены крысы – интеллигентная женщина в возрасте под 60 лет. У нее есть кошки и собаки.

На появление крыс соседка с верхнего этажа не жалуется, хотя по сети ходят неоспоримые доказательства, что они здесь есть. Еще одна соседка рассказывает, что лично видела двух крыс. Ее ребенок, увидев крысу перед дверью, теперь боится ходить по подъезду и просится на руки.

Жильцы дома считают, что крысы идут из подвала, где высокая влажность и температура. «Их травили. Они разбегались и под машину забегали», – рассказывает дончанка.

Много крыс и на Речной, 6 – неподалеку. Еще один дом, страдающий от крысиных набегов, имеет затопленный подвал. Оттуда, по словам жильцов, разбегаются крысы.

Местный ЖЭК проблемы решает, рассказывает местный житель. «Делают, насколько у них сил хватает», – отмечает мужчина.

Другие же жильцы дома боятся, что постоянно текущая вода подмоет фундамент и дом рухнет.

В ЖЭКе о проблеме знают. «Там есть у нас проблемка, порыв… Стараемся как-то устранить. В течение следующей недели приведем в порядок», – уверяет начальник ЖЭУ №1 Виктор Дудник.

Этот порыв на ул. Речной – не единственный. После старта отопительного сезона многие трубы не выдержали. Ресурсы для проведения ремонтов есть, а вот рук – не хватает. Из 30 работников, положенных по штату, на коммунальном предприятии трудятся только 6.

Виктор Дудник также сообщил, что «вопрос с крысами уже решен»: служба дератизации уже обработала подвалы всех домов поблизости.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам YouTube