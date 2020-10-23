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Высокотехнологичные исследования: Зеленский открыл областной диагностический центр в Славянске (Фото)

23.10.20 14:49
Фото: пресс-служба Офиса президента
Фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в открытии обновленного диагностического центра в Славянске. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Областной диагностический центр с консультативной поликлиникой открыли в Славянске после проведенной реконструкции.

Глава государства осмотрел новые кабинеты МРТ и КТ, отделение диагностической эндоскопии и отделения интервенционной хирургии для проведения лечения в течение суток.

Отремонтированный центр сможет предоставлять качественные диагностические услуги, здесь будут выполняться узкоспециализированные и высокотехнологичные исследования.

«В центре предусмотрена максимальная компьютеризация с использованием медицинской информационной системы и электронной очереди с возможностью бронирования онлайн. Здание максимально адаптировали к потребностям маломобильных групп населения и людей с недостатками зрения», – отметили в Офисе президента.

Общая стоимость строительства и закупки оборудования составила более 330 млн грн.

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