«Новотроицкое» и «Станица Луганская»: В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» остается закрытым до конца октября, но по жизненно важным обстоятельствам здесь пропустили 49 человек. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве напомнили, что по приказу командующего Операции Объединенных сил, пропуск лиц через КПВВ «Станица Луганская» временно не производится. Граждане могут пересечь линию разграничения в этом КПВВ только по документально подтвержденным жизненно важным обстоятельствам социально-гуманитарного характера. Для получения соответствующего разрешения рекомендуют заблаговременно обращаться к командующему ООС.

«Так, с 15 октября, с начала временного прекращения пропуска, линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская", по отдельному решению командующего ООС, пересекли 49 человек, из них – 14 человек последовали на контролируемую Украины территорию, 35 – на временно оккупированную Луганщину», – говорится в сообщении.

КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» продолжают функционировать по осеннему графику, ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако движение по этим дорожным коридорам блокируется со стороны незаконных вооруженных формирований.

За неделю движение дорожный коридор «Донецк – Мариуполь» НВФ разблокировали в понедельник и пятницу.

«В эти дни через КПВВ "Новотроицкое" 160 граждан и 53 транспортных средства попали на контролируемую территорию, одновременно 162 гражданина и 35 транспортных средств проехали на временно оккупированный Донбасс. Сегодня, по состоянию на 13:45, линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 114 граждан и 18 транспортных средств», – уточнили в Госпогранслужбе.

Через КПВВ «Марьинка» пропуск не осуществлялся, поскольку НВФ полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора.