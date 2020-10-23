День выборов: На Днепропетровщине член избиркома рекомендовал молодежи голосовать вечером, а старикам – днем

В Кривом Роге член городской территориальной избирательной комиссии Александр Томильченко выступил в СМИ с рекомендациями, чтобы в день выборов 25 октября избирателеи возрастом старше 45 лет приходили на избирательные участки до 17:00, а возрастом до 45 лет – после 17:00. Такой порядок объяснялся необходимостью обеспечения безопасности избирателей во время выборов (из-за COVID-19), передает «Сайт города Кривого Рога».

В ответ на это заявление и после общественного резонанса Криворожская городская избирательная комиссия (ГИК) приняла постановление «Об опровержении информации, распространенной членом Криворожской городской территориальной избирательной комиссии Криворожского района Днепропетровской области Томилиным Александром Анатольевичем, в средствах массовой информации». В постановлении подчеркивается, что комиссия не принимала рекомендаций, касающихся временных ограничений в день голосования для избирателей разных возрастов.

В этой связи ГИК будет обращаться в полицию.