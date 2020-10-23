Услышать мир: Фонд Рината Ахметова помог вернуть слух еще одному ребенку

Малышка Айлин из Харькова стала участницей проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». Девочке установили слуховой аппарат, вернули возможность слышать, а значит – нормально развиваться. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Первый месяц своей жизни Айлин провела в отделении интенсивной терапии. Врачи-неонатологи каждый день боролись за ее здоровье. На одном из обследований выяснили, что у девочки ко всему прочему отсутствует слух – тугоухость третьей степени. Практически в полной тишине малышка прожила восемь месяцев. Мама ребенка Чиала Овчиева говорит, что это было самое сложное время в ее жизни.

«Знать и осознавать, что дочь не слышит ни меня, ни своего братика, было очень больно», – признается женщина.

Чиала – мама-одиночка. Стоимость слуховых аппаратов была для нее неподъемной. Отчаяние сменилось надеждой, когда женщина узнала о проекте «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» Фонда Рината Ахметова. Она подала документы, и скоро ей сообщили о положительном решении.

«Когда я узнала, что Айлин взяли в проект, то слеза сразу по щеке потекла. Я безмерно благодарна Фонду и всем сотрудникам, что помогли моей прекрасной девочке услышать мир. Теперь она сможет слышать мои песенки, общаться с братиком», – говорит Чиала.

Врачи уверяют, что возможность слышать имеет куда большее значение.

«Если ребенок не слышит, то недополучает половину информации. А значит, не может нормально развиваться», – говорит слухопротезист Виктория Смирнова.

В пресс-службе Фонда напомнили, что благодаря проекту «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» высокочувствительные слуховые аппараты и возможность не отставать от сверстников в развитии вместе с Айлин получили почти 190 детей.