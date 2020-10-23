Пенсия, документы, КПВВ: Юристы NRC бесплатно помогают переселенцам и жителям Донбасса (Контакты)

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) оказывает бесплатную правовую помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и другим гражданам, которые пострадали в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

В частности, NRC предоставляет бесплатную правовую помощь по таким вопросам:

доступ к пенсиям и другим социальным выплатам;

невыплаченная заработная плата, проблемы с трудовыми книжками, льготы при трудоустройстве ВПЛ;

получение свидетельств о рождении или смерти, при рождении / смерти на неподконтрольной Украине территории;

оформление и восстановление документов, потерянных или поврежденных в ходе конфликта на востоке Украины;

постановка на учет ВПЛ, получение и повторное оформление справки ВПЛ;

правовые вопросы пересечения линии соприкосновения;

наследство, приватизация, жилищные субсидии, ежемесячная адресная помощь ВПЛ, регистрация/снятие с регистрации места проживания;

и др.

Обратиться к юристам NRC можно по следующим средствам связи: