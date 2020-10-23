Пенсия, документы, КПВВ: Юристы NRC бесплатно помогают переселенцам и жителям Донбасса (Контакты)

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) оказывает бесплатную правовую помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и другим гражданам, которые пострадали в результате вооруженного конфликта на Донбассе.
В частности, NRC предоставляет бесплатную правовую помощь по таким вопросам:
- доступ к пенсиям и другим социальным выплатам;
- невыплаченная заработная плата, проблемы с трудовыми книжками, льготы при трудоустройстве ВПЛ;
- получение свидетельств о рождении или смерти, при рождении / смерти на неподконтрольной Украине территории;
- оформление и восстановление документов, потерянных или поврежденных в ходе конфликта на востоке Украины;
- постановка на учет ВПЛ, получение и повторное оформление справки ВПЛ;
- правовые вопросы пересечения линии соприкосновения;
- наследство, приватизация, жилищные субсидии, ежемесячная адресная помощь ВПЛ, регистрация/снятие с регистрации места проживания;
- и др.
Обратиться к юристам NRC можно по следующим средствам связи:
- «горячая линия» NRC: 0-800-302-007 (бесплатно со всех мобильных и стационарных телефонов в пределах Украины)
- Skype – Норвезька рада у справах біженців безоплатна правова допомога;
- Viber – на тел. (067) 829-44-35;
- электронная почта – ua.icla@nrc.no .