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Пенсия, документы, КПВВ: Юристы NRC бесплатно помогают переселенцам и жителям Донбасса (Контакты)

23.10.20 16:16

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) оказывает бесплатную правовую помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и другим гражданам, которые пострадали в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

В частности, NRC предоставляет бесплатную правовую помощь по таким вопросам:

  • доступ к пенсиям и другим социальным выплатам;
  • невыплаченная заработная плата, проблемы с трудовыми книжками, льготы при трудоустройстве ВПЛ;
  • получение свидетельств о рождении или смерти, при рождении / смерти на неподконтрольной Украине территории;
  • оформление и восстановление документов, потерянных или поврежденных в ходе конфликта на востоке Украины;
  • постановка на учет ВПЛ, получение и повторное оформление справки ВПЛ;
  • правовые вопросы пересечения линии соприкосновения;
  • наследство, приватизация, жилищные субсидии, ежемесячная адресная помощь ВПЛ, регистрация/снятие с регистрации места проживания;
  • и др.

Обратиться к юристам NRC можно по следующим средствам связи:

  • «горячая линия» NRC: 0-800-302-007 (бесплатно со всех мобильных и стационарных телефонов в пределах Украины)
  • Skype – Норвезька рада у справах біженців безоплатна правова допомога;
  • Viber – на тел. (067) 829-44-35;
  • электронная почта – ua.icla@nrc.no .

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