На Луганщине скончались мужчина и две женщины с COVID-19

В Луганской области зафиксированы 144 инфицирования COVID-19 за сутки. Об этом сегодня. 23 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека: 50-летняя женщина из Станично-Луганского района, 67-летний мужчина и 80-летняя женщина из Беловодского района.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 39 человек,

Лисичанск – 10,

Рубежное – 19,

Кременской район – 6,

Марковский – 16,

Меловской – 1,

Новоайдарский – 10,

Новопсковский – 10,

Попаснянский – 5,

Сватовский – 12,

Станично-Луганский – 3,

Старобельский – 13.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 985 человек, из них:

выздоровели – 1 025 человек;

лечатся – 1 906 пациентов (232 – стационарно, 1 674 – амбулаторно);

умерли – 54 человека.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 50,3%, – сообщают в пресс-службе.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 23 октября в Украине COVID-19 заболели 330 396 человек (137 578 пациентов выздоровели, 6 164 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 161 случай (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89.

В «ДНР» – 5 735 случаев коронавируса (выздоровели – 2 525 человек, летальных случаев – 423). В «ЛНР» – 1 424 случая коронавируса (выздоровели – 1 058 человек, летальных случаев – 66).