Противоэпидемические ограничения на КПВВ продлены до конца года, – ГПСУ

Ограничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, введенные в связи с эпидемией COVID-19, будут действовать до конца текущего года. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«По приказу командующего операции Объединенных сил, противоэпидемические ограничительные меры в КПВВ продлены до конца текущего года», – говорится в сообщении.

В частности, ранее для пересечения КПВВ были установлены следующие карантинные ограничения:

при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию гражданам проводится температурный скрининг;

обязательным условием является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки;

для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации, в соответствии с требованиями законодательства;

приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов). Пропуск остальных лиц осуществляется после оформления граждан приоритетной категории.

Кроме того, с 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская область). Граждане имеют возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ по отдельному решению командующего. Для этого необходимо иметь документальное подтверждение жизненно важных обстоятельств гуманитарного характера. (Контакты штаба ООС для рассмотрения такого заявления).

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Новотроицкое» в Донецкой области функционируют по осеннему графику – ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако свободное движение людей через эти КПВВ блокируется со стороны «ДНР».