Яценюк: Не верю в попытки увидеть что-то в глазах Путина, эти глаза – окровавленные (Видео)

В повестке дня есть две опции: либо страны Нормандского формата и США заставят Россию выполнить «Минск» в украинской интерпретации, или поставят РФ условие подписать новый международно-правовой договор с гарантиями безопасности для Украины и возвращения Донбасса и Крыма. Об этом сегодня, 23 октября, заявил председатель КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, открывая Специальный Киевский Форум.

Он отметил, что Минский процесс выполнил свою функцию, т.к. «Минск» предусматривал прежде всего остановку широкомасштабной российской агрессии против Украины.

«"Минск" не выполняется только по одной причине – его не выполняет Россия. Есть четкий нарушитель соглашений – Путин», – сказал Яценюк.

Председатель КБФ подчеркнул, что сейчас на повестке дня лишь несколько опций. «Первая опция – это когда Нормандский формат (а именно: Украина, Германия, Франция и приобщенные к этому формату США) будет иметь единую интерпретацию Минских соглашений и заставят Россию выполнить "Минск" именно в украинской интерпретации», – пояснил политик.

Другой вариант – Украина, Германия и Франция вместе с США заявят, что Россия не выполняет и не собирается выполнять Минские договоренности. «Тогда эти страны вместе с Украиной должны потребовать от России подписать новый международно-правовой договор, я подчеркиваю – международно-правовой договор, с гарантиями безопасности для Украины, с гарантиями возврата Донецка, Луганска и Крыма как суверенных территорий украинского государства», – подчеркнул глава КБФ.

«Украине нужен продолжающийся мир. Мир на украинских условиях. Мир не через капитуляцию и порабощение. Не через примирение на российских условиях… Ради того, чтобы Украина получила настоящие, а не мнимые гарантии безопасности, как было при Будапештском меморандуме. Мир ради того, чтобы Украина была единой, объединенной, сильной нацией», – добавил политик.

«Я не верю в возможность достичь мира в Украине через разговоры с Путиным и попытки в глазах Путина что-то увидеть. Что можно увидеть в глазах человека, если эти глаза окровавленные? А глаза Путина окровавленные. Там ты ничего не увидишь, кроме страданий, войны, порабощения и борьбы против Украины», – считает Яценюк.

Он уверен, что достичь мира и стабильности в Европе сегодня можно только расширением границ Европейского Союза и границ НАТО.

Председатель КБФ подчеркнул, что цель нынешнего Форума – это также обращение к европейским и американским партнерам. «Считаю, что настало время, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки приняли решение о создании группы высокого уровня, которая бы имела целью завершение исторического объединения Европы. Это не что-то вроде Объединенных наций. Это объединенная миссия Америки и Европы для достижения и завершения унификации Европы», – пояснил он.

Яценюк выразил надежду, что такая группа появится, в том числе и после американских выборов. «Сейчас на повестке дня должно стоять завершение исторического объединения Европы и введение всеобъемлющего и продолжающегося мира во всей Восточной Европе. Остановка российской агрессии и расширение границ свободного мира», – резюмировал он.

Напомним, Киевский форум по безопасности – ведущее собрание по обсуждению проблем украинского и глобальной безопасности, которое было основано Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.