Колет дрова топлес: Ляшко выпустил клип про борьбу со «скотыняками» (Видео)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выпустил клип на песню «Не відступай!». Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно сюжету клипа, Ляшко, оставив политическую арену, поселился в селе и занимается местным досугом – колет дрова топлес. Однако спокойно провести время в глуши ему помешали люди в черном, которые приехали и сообщили, что «планета в опасности» и что «злодей напал на Землю».

Со словами «Скотыняка такая» Ляшко надевает белую рубашку, галстук, берет свой неизменный «аксессуар» – вилы – и отправляется спасать человечество.