RU
Все новости

Колет дрова топлес: Ляшко выпустил клип про борьбу со «скотыняками» (Видео)

23.10.20 16:52

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выпустил клип на песню «Не відступай!». Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно сюжету клипа, Ляшко, оставив политическую арену, поселился в селе и занимается местным досугом – колет дрова топлес. Однако спокойно провести время в глуши ему помешали люди в черном, которые приехали и сообщили, что «планета в опасности» и что «злодей напал на Землю».

Со словами «Скотыняка такая» Ляшко надевает белую рубашку, галстук, берет свой неизменный «аксессуар» – вилы – и отправляется спасать человечество.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк