Присоединив к Харькову: «Укрзализныця» хочет ликвидировать «Донецкую железную дорогу»

В «Укрзализныце» хотят оптимизировать региональный филиал «Донецкая железная дорога», присоединив к региональному филиалу «Южная железная дорога». Однако железнодорожники Донбасса против такой инициативы. Об этом рассказал заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Денис Клюшников во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область.

Отметим, что сейчас «Донецкая железная дорога» (с центром в городе Лиман) обслуживает жд-сообщение на подконтрольной Украине территориях Донецкой и Луганской областей. «Южная железная дорога» (с центром в Харькове) контролирует жд-перевозки в Харьковской, Сумской, Полтавской, частично Черниговской и Кировоградской областях.

Владимир Зеленский отреагировал на просьбу сотрудников ДонЖД. Он отметил, что реорганизация должна быть целесообразной и улучшать условия для работников. «На дороге работает немало переселенцев. Она выполняет важную социальную функцию, имеет колоссальную социальную нагрузку. А любая реорганизация должна быть целесообразной и улучшать условия работников», – сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, объемы перевозки «Донецкой железной дороги» значительно превышают объемы перевозок, которые осуществляет харьковский филиал «Укрзализныци».

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал переговорить с руководителем «Укрзализныци» Владимиром Жмаком по недопущению таких изменений, и чтобы, в том числе, депо осталось в подчинении ДонЖД.

«Изменения в структуре, реструктуризация локомотивного хозяйства и изменения в подчинении структурных подразделений, в том числе депо, должны быть логичными и основываться на экономической целесообразности», – добавил министр.