Российская паспортизация коснулась почти 90% украинцев в «Л-ДНР» и Крыму, – Резников

В неподконтрольной Украине части Донбасса и в аннексированном Крыму принудительная российская паспортизация коснулась чуть ли не 90% населения. Об этом сегодня, 23 октября, сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая на Киевском форуме по безопасности, переедает «УНН».

«На сегодняшний день по сути все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Только в оккупированном Донбассе и в Крыму по нашим данным это коснулось чуть ли не 90% населения. Участниками военных действий стали около 420 тыс. наших граждан», – сказал Резников.

По его информации, только на территориях, контролируемых правительством, на сегодня 14 тыс. украинцев погибли в войне с Россией.

Напомним, ранее Резников сообщил, что украинцы, которые сегодня проживают на неподконтрольном Донбассе, ассоциируют себя с русской национальностью и имеют российское гражданство, будут иметь право после деоккупации оставаться на этих территориях в статусе иностранцев.