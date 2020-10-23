«Ночь выборов с Савиком Шустером»: Зрители «Украины 24» первыми узнают результаты выборов

25 октября в эфире телеканала «Украина 24» выйдет программа «Ночь выборов с Савиком Шустером». Ее уникальность в том, что зрители первыми в стране узнают результаты местных выборов. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба телеканала.

Совместно с телеканалом «Украина 24» студия Савика Шустера заказала независимые экзит-полы в 12 городах Украины: Киев, Днепр, Харьков, Мариуполь, Одесса, Николаев, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Львов, Винница и Черкассы.

«Ночь выборов с Савиком Шустером» является важным проектом, поскольку результаты местных выборов определят, как украинцы будут жить следующие 5 лет.

«Мы часто на свои эфиры приглашаем мэров различных городов. И каждый раз мы становимся свидетелями того, как местные власти превращаются в мощную силу. Это очень важные для страны выборы. В 2019 году большинство украинцев поддержали президента Владимира Зеленского и его партию в парламенте. Кого они поддержат на местных выборах, и как Украина проживет следующие несколько лет – мы узнаем первыми в стране благодаря нашим экзит-полам», – рассказал Савик Шустер.

Зрители канала «Украина 24» узнают результаты местных выборов сразу после закрытия участков. В эфире программы выступят влиятельные политики, лидеры и кандидаты после завершения избирательной кампании.

«Ночь выборов с Савиком Шустером» 25 октября начнется в 19:30 на телеканале «Украина 24».