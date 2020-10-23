Зеленскому в Краматорске показали ледовую арену (Фото)

В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил новую ледовую арену и спортивно-оздоровительный комплекс в Краматорске. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Здание ледовой арены позволяет проводить не только тренировки спортсменов и соревнования, но и физкультурно-оздоровительные занятия для населения. Трибуна здесь вмещает свыше 400 зрителей. Стоимость объекта составила более 100 млн грн.

На базе ледовой арены планируют создать детскую школу и хоккейную команду.

Президент также ознакомился с ходом завершения строительства комплекса спортивных сооружений в районе городского парка Краматорска, где расположена ледовая арена. В частности, там запланировано обустроить открытый бассейн, рекреационные зоны и спортплощадки.

Кроме того, Глава государства побывал в спортивно-оздоровительном комплексе, который начали строить в апреле текущего года. После окончания работ здесь будут площадки для занятий воркаутом, тренажеры, площадки для пляжного волейбола, теннисный корт и футбольное поле с искусственным покрытием.

Включительно с этим комплексом в рамках программы «Большое строительство» в 2020 году в Донецкой области запланирована реализация 15 социальных проектов (5 школ, 5 детсадов и 5 объектов спортивной инфраструктуры) на сумму 417 млн грн. Уже открытоы 5 школ на 4 тыс. мест, 5 детских садов на 700 мест, запланировано открытие 10 приемных отделений до конца года.

Кроме того, выполняются планы по сооружению дорог. Так, в рамках программы в 2020 году на Донетчине предусмотрено восстановление более 200 км дорог и 10 мостов государственного значения, а также 93,3 км дорог и 4 мостов местного значения.