В Мариуполе разработали алгоритм в борьбе с коронавирусом

Мариуполь готовится ко второй волне коронавируса. Для этого разработан четкий алгоритм в борьбе с пандемией. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Сейчас в больницах города подготовлено 411 коек для приема больных COVID-19. Они находятся на базе городских больниц №4, №9 и Больницы скорой медицинской помощи.

Благодаря приобретению новой лаборатории в Мариуполе увеличится количество тестирований. Это позволит в течение трех суток устанавливать диагноз пациентам, находящимся в провизорных отделениях. Соответственно, увеличить «оборачиваемость» коек. Уже принято решение о финансировании из городского бюджета необходимых медикаментов пациентам в провизорных отделениях.

80% инфицированных пациентов лечатся на дому. Для их обслуживания создано 40 амбулаторных бригад. На их обеспечение необходимыми медикаментами выделено 1,5 млн грн из городского бюджета. Кроме того, в каждом из центров действует кол-центр, ежедневно обзванивающий всех пациентов.

В рамках первой волны на борьбу с коронавирусом из городского бюджета было выделено 68 млн грн. Сейчас принято решение о выделении еще 32 млн грн. Значительную финансовую помощь оказывает Группа Метинвест.

Совместно с меткомбинатами будет создано 220 дополнительных точек кислорода в трех лечебных учреждениях – горбольницах №4, 9, 1. На сегодня их 103. Работы уже ведутся.

На сегодняшний день в городе на лечении находится 1453 пациентов, у которых подтвержден COVID-19. Из них 1432 – жители Мариуполя.

Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 865 людьми, которые контактировалыи с пациентами с подозрением и больными COVID-19.

С начала пандемии в Мариуполе зафиксировано 2656 случаев COVID-19, 1185 пациентов выздоровели, есть 39 летальных случая.