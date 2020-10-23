Хотел закрыть уголовное дело по бойцу ООС: На Луганщине за взятку будут случить начальника полиции

На Луганщине будут судить начальника следственного подразделения одного из отделов полиции. Он получил взятку за закрытие уголовного дела, связанного с бойцом ВСУ. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2020 года правоохранитель получил взятку в размере 18 тыс. грн, которая предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении действующего военнослужащего ВСУ, который проходит службу в районе проведения Операции Объединенных сил.

Сейчас в отношении начальника в суд направлен обвинительный акт, ему инкриминируют получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.