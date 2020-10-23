Цель Путина – восстановление тюрьмы народов, – Яценюк

Борьба Украины за свою свободу вдохновила народ Белоруссии. Об этом сегодня, 23 октября, заявил председатель КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, открывая Специальный Киевский Форум.

«Борьба Украины за свою свободу вдохновила наших белорусских братьев и друзей. Несмотря на то, что авторитарный режим Лукашенко истреблял все, что имело хотя бы малейшие ростки свободы, – эта свобода все равно пробилась сквозь бетон, которым Лукашенко пытался закатать Беларусь», – сказал политик.

Он подчеркнул, что сейчас как никогда нужна поддержка народа Беларуси. Яценюк приветствует решение западных партнеров ввести санкции против белорусского режима: «Сначала были сомнения – вводить ли санкции. Мы не можем сомневаться, когда боремся за правду, когда мы боремся за свободу и волю народа».

«Мы, Украина, очень хорошо знаем, что такое борьба за свободу. Мы знаем, что такое Небесная сотня, которая боролась и завоевала свободу на Майдане. Мы знаем, что такое Небесные тысячи украинских военных, которые стали щитом против русской агрессии и защитили Украину. Мы как Украина знаем, насколько важна поддержка тех, кто борется», – подчеркнул глава КБФ.

Он отметил, что Россия и Путин не изменили своих планов: «Путин поставил ключевую цель – не просто восстановление Советского Союза. Цель Владимира Путина – это восстановление тюрьмы народов. И в эту тюрьму он хочет посадить украинский народ, грузин, белорусов. Он мечтает в эту тюрьму посадить Балтийские страны. Он мечтает о том, чтобы распределить по-новому мир».

«Западный мир уже сегодня должен найти ответ на вопрос, что делать с Россией. Учитывая то, что Путин говорил на Валдае, он ищет поддержки в Китае. Или мы как свободный мир объединяемся и защищаем наши ценности и становимся сильными, или тогда диктаторские авторитарные режимы станут сильными и будут порабощать народы свободного мира», – подчеркнул он.

Для этого, по словам Яценюка, необходимо единство: «В первую очередь нам необходимо единство украинской нации. Мы можем иметь разные взгляды на исторические процессы, можем говорить на разных языках, поддерживать различные политические партии и иметь различные вероисповедания. Но мы не можем по-разному смотреть на ключевые вещи. Мы должны быть едины в понимании того, что Украина и украинское государство – это высшая ценность для каждого гражданина, борьба за украинскую свободу – это наша общая работа».

«У нас не может быть разных взглядов на то, что Россия и Путин – это агрессивное государство, которое хочет захватить Украину. У нас не может быть разных взглядов на то, что Крым, Донецк и Луганск являются украинскими суверенными территориями, которые должны вернуться. И они вернутся», – сказал он.

Такое же единство нужно между ЕС и США и среди всех стран свободного мира. «Только тогда, когда мы едины, – мы сильны. Обращаюсь с этим ко всем политическим силам в Украине и к нашим западным партнерам за рубежом. Наше единство, наша объединенность вокруг принципов, наша борьба – это и есть формула успеха, как Украины, так и свободного мира», – резюмировал Яценюк.

Напомним, Киевский форум по безопасности – ведущее собрание по обсуждению проблем украинского и глобальной безопасности, которое было основано Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.