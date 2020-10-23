За год зарплата на Донетчине повысилась на 6%

В Донецкой области в августе номинальная средняя зарплата составила 12 660 грн, что по сравнении с предыдущим месяцем меньше на 3,1%, но по сравнении с августом 2019 года – больше на 6,1%. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В январе-августе 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 12 222 грн. По сравнении с январем-августом 2019 года средний уровень оплаты труда вырос на 6,5%.

При этом сохраняется задолженность по выплатам. Так, на 1 сентября задолженность по выплате зарплаты (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановила деятельность) на подконтрольной Украине части Донетчины составила 722,6 млн грн.

В течение августа долги уменьшились на 30,6 млн грн, или на 4,1%. Однако по сравнению с 1 января – возросли на 157,2 млн. грн, или на 27,8%.

Задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях на 1 сентября – 377 млн грн, или 52,2% всех долгов по выплате зарплаты. Против задолженности на 1 августа это меньше на 8% по счет частичного погашения задолженности работникам угольной промышленности, а по сравнении с 1 января – меньше на 23,6% вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов.