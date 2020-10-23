В Константиновке появилась комфортная автобусная остановка от благотворителей (Фото)

В Константиновке Фонд Бориса Колесникова установил новую автобусную остановку на проспекте Ломоносова. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Фонда.

Остановка смонтирована по просьбе местных жителей. «Константиновка остро нуждается в реконструкции транспортной инфраструктуры города. Мы связались с Фондом Бориса Колесникова, попросили поставить остановку рядом с домом. Нам пообещали, что она будет современной и красивой. Так и случилось», – говорит Анна Ильинична, пенсионерка из Константиновки.

«Я ежедневно, в любую погоду езжу к дочке на другой конец города. Здесь давно не хватало нормальной остановки, которая бы защищала от дождя и снега. А теперь у нас она есть», – добавляет пенсионер Иван Никифорович.

В ближайшее время такая же современная остановка от благотворителей появится на улице Олексы Тихого, 260 – там уже ведутся монтажные работы.