Юристы пояснили, какие неработающие переселенцы имеют право на адресную помощь

Кабинет министров на период карантина и в течение месяца после его завершения изменил порядок предоставления адресной помощи («пособия переселенца») внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Так, теперь на автоматическое продление выплат имеют право и переселенцы, которые потеряли работу в период карантина. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Так, Постановлением КМУ от 17.06.2020 № 491 были внесены изменения в Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов на проживание в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (т.н. «пособие переселенца»). В частности, дополнен пункт 7 текстом следующего содержания: «прекращение выплаты денежной помощи в случае нетрудоустройства лица не применяются в период карантина и в течение одного месяца после его отмены».

«Вместе с тем в данном случае речь идет лишь о продлении выплат адресной помощи тем лицам, которые к началу карантина получали такую помощь, были официально трудоустроены, но пока потеряли работу. Таким переселенцам помощь продлевается автоматически без подачи заявления. Однако надо иметь в виду, что требование об уведомлении о потере работы для получателей адресной помощи, по-прежнему остается», – пояснили юристы.

В свою очередь трудоспособные лица, которые не получали адресную помощь до начала действия карантина, не имеют права на ее назначение, если они до сих пор остаются официально не трудоустроены. Исключение из этого правила составляют те переселенцы, которые:

ухаживают за детьми до достижения ими трехлетнего возраста;

ухаживают за детьми, нуждающимися в уходе на протяжении времени, определенного в медицинском заключении ВКК, но не более чем до достижения ими шестилетнего возраста;

имеют трех и более детей в возрасте до 16 лет и ухаживают за ними;

ухаживают за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

предоставляют социальные услуги;

являются студентами дневной формы обучения.

Такие лица, по-прежнему имеют право на назначение и продолжение выплаты адресной помощи независимо от факта их трудоустройства.

Как сообщалось ранее, при автоматическом продлении адресной помощи переселенцу, который потерял работу в период карантина, суммы выплат остается прежней – 442 грн.

Напомним, что сейчас для детей и нетрудоспособных переселенцев адресная помощь составляет 1000 грн. Если в состав семьи входят лица с инвалидностью, то сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 грн в месяц. Для многодетной семьи пороговое значение – 5 тыс. грн.