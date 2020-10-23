Зеленский прибыл на Луганщину: Посетил военный лицей и физкультурный центр (Фото)

Сегодня, 23 октября, президент Владимир Зеленский посетил Луганскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, в городе Кременная он посетил Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии».

Это учебное заведение было создано в 1993 году на базе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. До 2014 года училище находилось в Луганске, но в августе 2014-го лицей был захвачен и уничтожен НВФ «ЛНР». Поэтому в ноябре того же года учебное заведение переместили в Кременную. Свое нынешнее название лицей получил в 2019 году.

Сегодня здесь учатся 220 воспитанников и работают 75 педагогов и других сотрудников.

Зеленский также осмотрел спорткомплекс для лицеистов, который включает стадион, тренажеры, гимнастический блок и полосу препятствий. В 2020 году стадион был реконструирован в рамках программы «Большая стройка». Было оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием и беговая дорожка. Стоимость проекта составила 4,3 млн грн.

Также в Кременной президент посетил Луганский областной физкультурный центр «Олимп», в котором сейчас проводится реконструкция. В частности, в здании бассейна были оборудованы душевые, санузел, комната для тренеров, раздевалки, вестибюль и новая чаша бассейна. Также создан современный тяжелоатлетический зал, оборудованный шестью помостами, с раздевалкой, душевой, санузлом, тренерской комнатой. Зал обеспечен спортивным оборудованием.

Обновлена спортивная площадка для игровых видов спорта: обустроено искусственное покрытие и установлено современное освещение.

Зеленский пообещал, что на следующий год легкоатлетический манеж «Олимпа» попадет в программу «Большая стройка».

Отдельно президент ознакомился с ходом реализации в области других проектов в рамках программы «Большая стройка». Речь идет о 4 стадионах, 4 детсадах и 7 школах. Владимира Зеленского заверили, что все объекты будут сданы в срок.