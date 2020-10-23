Донбасс на грани катастрофы: В «ДНР» в почву и воду просочилась радиация

На Донбасс из-за «ДНР» надвигается экологическая катастрофа и ядерное загрязнение. Из шахты «Юный коммунар» («Юнком», город Бунге под Енакиево) в почву и воду просочилась радиация. Об этом сегодня, 23 октября, на Специальном Киевском Форуме по безопасности сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии о проведении мониторинговой миссии в «Л-ДНР».

«Донбасс находится на грани экологической катастрофы. Не только из-за загрязнения воздуха, почвы, разрывов боеприпасов и заминирования – там имеет место и ядерное загрязнение. Мало кто знает, но в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на оккупированной территории, советская власть осуществила ядерный взрыв – 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После этого капсулу оставили в шахте, но постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды, и радиация уже поступает в горизонт питьевой воды», – сказал Резников.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» не проводится откачка воды на шахте, в которой во времена СССР испытывали ядерное оружие. Шахта «Юнком» расположена в городе Бунге (до декоммунизации – Юнокоммунаровск). Ранее входила в состав угольного объединения «Орджоникидзеуголь». Шахта считалась опасной из-за скопления газа. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжения в горном массиве здесь был произведен подземный ядерный взрыв (объект «Кливаж»). После этого образовалась стекловидная ядерная капсула, которая находится под землей по сей день. В последние годы шахта «Юный коммунар» функционировала в режиме откачки воды.