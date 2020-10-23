Динамика цен на продукты: На Донетчине гречка подорожала почти на 50%

В сентябре цены на потребительском рынке Донецкой области по сравнению с августом повысились на 0,1%, в сравнении с декабрем 2019 года – на 1,7%. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
За год (в сравнении с сентябрем 2019 года) уровень инфляции составил 2,6%.
Так, в течение сентября продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в среднем на 1,1%. В частности, зафиксировано снижение цен по сравнению с августом на:
- фрукты – на 16,4%;
- овощи – на 5,0%;
- оливковое масло – на 4,5%;
- маргарин – на 1,8%;
- масло – на 1,0%.
Повысились цены на:
- яйца – на 5,6%;
- подсолнечное масло – на 3,5%;
- кофе – на 2,7%;
- чай – на 2,6%;
- сахар – на 2,3%;
- говядину – на 1,5%;
- мясо птицы – на 1,4%;
- рыбу и продукты из рыбы – на 1,3%;
- кондитерские изделия из сахара – на 0,8%;
- рис – на 0,7%.
С начала года выросли цены на:
- гречневые крупы – на 47,4%;
- фрукты – на 31,5%;
- говядину – на 9,8%;
- рис – на 7,7%;
- макаронные изделия – на 6,3%;
- хлеб – на 4,1%;
- чай – на 3,2%;
- подсолнечное масло – на 2,9%;
- рыбу и продукты из рыбы – на 2,3%;
- кофе – на 1,6%;
- свинину – на 1,5%. Стали ниже;
- чем в декабре 2019 года;
- цены на овощи – на 26,9%;
- яйца – на 14,1%;
- мясо птицы – на 10,9%;
- шоколад – на 4,2%;
- кисломолочную продукцию – на 2,2%.
Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в течение сентября повысились в среднем на 2,0%, против декабря 2019 года – на 0,4%.
Природный газ за месяц подорожал на 13,6%, по сравнению с декабрем 2019 года – на 4,1%.
С начала года оставались без изменений цены и тарифы на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, горячую воду, отопление; водоснабжение подорожало на 5,7%, канализация – на 12,9%.
Цены на горюче-смазочные материалы выросли на 1,4%, по сравнению с декабрем предыдущего года – снизились на 15,3%. Услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали с начала года на 1,4%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 11,1%.
На 1,6% повысились по сравнению с декабрем 2019 года средние цены и тарифы в сфере связи.