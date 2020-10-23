Динамика цен на продукты: На Донетчине гречка подорожала почти на 50%

В сентябре цены на потребительском рынке Донецкой области по сравнению с августом повысились на 0,1%, в сравнении с декабрем 2019 года – на 1,7%. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

За год (в сравнении с сентябрем 2019 года) уровень инфляции составил 2,6%.

Так, в течение сентября продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в среднем на 1,1%. В частности, зафиксировано снижение цен по сравнению с августом на:

фрукты – на 16,4%;

овощи – на 5,0%;

оливковое масло – на 4,5%;

маргарин – на 1,8%;

масло – на 1,0%.

Повысились цены на:

яйца – на 5,6%;

подсолнечное масло – на 3,5%;

кофе – на 2,7%;

чай – на 2,6%;

сахар – на 2,3%;

говядину – на 1,5%;

мясо птицы – на 1,4%;

рыбу и продукты из рыбы – на 1,3%;

кондитерские изделия из сахара – на 0,8%;

рис – на 0,7%.

С начала года выросли цены на:

гречневые крупы – на 47,4%;

фрукты – на 31,5%;

говядину – на 9,8%;

рис – на 7,7%;

макаронные изделия – на 6,3%;

хлеб – на 4,1%;

чай – на 3,2%;

подсолнечное масло – на 2,9%;

рыбу и продукты из рыбы – на 2,3%;

кофе – на 1,6%;

свинину – на 1,5%. Стали ниже;

чем в декабре 2019 года;

цены на овощи – на 26,9%;

яйца – на 14,1%;

мясо птицы – на 10,9%;

шоколад – на 4,2%;

кисломолочную продукцию – на 2,2%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в течение сентября повысились в среднем на 2,0%, против декабря 2019 года – на 0,4%.

Природный газ за месяц подорожал на 13,6%, по сравнению с декабрем 2019 года – на 4,1%.

С начала года оставались без изменений цены и тарифы на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, горячую воду, отопление; водоснабжение подорожало на 5,7%, канализация – на 12,9%.

Цены на горюче-смазочные материалы выросли на 1,4%, по сравнению с декабрем предыдущего года – снизились на 15,3%. Услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали с начала года на 1,4%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 11,1%.

На 1,6% повысились по сравнению с декабрем 2019 года средние цены и тарифы в сфере связи.