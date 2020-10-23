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И Лисичанск: В ноябре три города Украины реализуют совместный «Plan B»

23.10.20 20:36

14-15 ноября состоится фестиваль социальных инноваций и новой музыки Plan B. Событие объединит три города в онлайне – Харьков, Ивано-Франковск и Лисичанск. Об этом «Донецким новостям» сообщили организаторы мероприятия.

Каждый город продемонстрирует, чем живет локальная культура и какие глобальные темы волнуют местное сообщество. Главная цель фестиваля – показывать актуальные инициативы и активных людей, объединять их в стремлении делать важные проекты, открывать для страны культурные особенности разных городов.

Фестиваль имеет две основные части:

  • конференцию Plan B Day;
  • музыкальный фестиваль Plan B Night.

На конференцию организаторы пригласили спикеров со всей страны, планируются и международные специалисты. Plan B Day – это:

  • мотивационные выступления от активистов, креаторов и культурных деятелей;
  • кейсы от социальных предпринимателей;
  • межсекторальные дискуссии о вызовах;
  • открытые интервью о трендах социальных инноваций;
  • лекции о возможностях финансирования проектов.

Plan B Night расскажет о локальной электронной сцене и новой украинской музыке. Программу дополнит визуальная часть – с 3D-мэпингом, видеоартом, виджеингом и перформансами художников.

Отдельным событием является серия воркшопов Idea Boot Camp. В течение этого образовательного проекта ранее отобранные участники прокачают собственные идеи вместе с украинскими и иностранными менторами.

Для тех, кому нужны новые связи и идеи, Plan B устраивает онлайн-нетворкинг. На мероприятии можно будет создать межсекторальные проекты и найти для этого партнеров и команду.

Над программой сейчас работают организаторы из «Іншої Освіти» и таких формаций как ShumRave из Славянска, «Галерея не отдерешь» из Лисичанска, Detali из Ивано-Франковска и Next Sound из Киева.

За новостями и расписанием фестиваля можно следить на Facebook-странице Plan B.

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