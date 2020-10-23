Пассажиры успели выскочить: В «ДНР» полностью сгорел автобус (Фото, видео)

Сегодня, 23 октября, в неподконтрольной украинским властям Макеевке сгорел автобус, перевозивший пассажиров по маршруту. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Отмечается, что это автобус «Эталон», который работал на маршруте № 121 – Макеевка – Донецк.

Когда автобус находился недалеко от супермаркета «Галактика», произошло возгорание двигателя, в результате чего сгорело все транспортной средство.

Очевидцы пишут, что все живы, водитель сразу открыл двери, мимо проезжающие остановились и помогли тушить двигатель.

Жители отмечают, что в Макеевке, в том числе на маршруте № 121, используют старые автобусы в ужасном состоянии.

«Конечно загорелся. Эти автобусы полуразваленные, особенно желтые», – пишет Вадим.

«Эти 121ые уже изъездили свое...», – добавляет Эдуард.

«Не удивлюсь, если это тот же автобус, который где-то месяца 1,5 назад задымился на Макаронке. Людей высадили, а автобус ремонтировать некто не собирался», – делится Илона.