В больнице для COVID-19: В Мариуполе «скорые» выстроились в очередь (Фото)

Сегодня, 23 октября, в Мариуполе машины «скорой помощи» выстроились в очередь возле горбольницы №9, чтобы госпитализировать больных с подозрением на COVID-19, передает «Сайт города Мариуполя».

Возле больницы около 6-ти «скорых» ждали своей очереди более часа.

«Это было связано с проводкой кислорода на третий этаж основного корпуса», – пояснил главный врач больницы Александр Железняк.

«Мы перепрофилировали отделение на 47 коек – там проводили кислород, и пока не освободили отделение и не перевели больных, была задержка с приемом новых пациентов», – дополнил он.

По словам главврача, сейчас проблема решена, очереди в приемном отделении нет.