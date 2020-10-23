Зеленскому доложили, как за 760 миллионов строят дорогу к КПВВ «Золотое» (Фото)

Сегодня, 23 октября, в рамках визита в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал качество работ на автотрассе, которая ведет к новому КПВВ «Золотое».

Речь идет о трассе государственного значения Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск. На ней ремонтируют участок в 35,7 км. Стоимость работ – 759 млн грн.

Дорога соединяет города Северодонецк, Лисичанск и Золотое, в котором вскоре заработает транспортный контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) с неподконтрольной территорией Луганской области.

Как сообщил руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков, на трассе Р-66, которая переходит в автодорогу Т-1316 до КПВВ «Золотое», нижний слой выстелен на всем ремонтируемом участке, осталось сделать верхний слой, нанести разметку и обустроить инфраструктуру.

Также, по его словам, дорога от Северодонецка до Станицы Луганской полностью завершена.

Глава ЛугОГА Сергей Гайдай добавил, что в следующем году будут восстановлены участки «Просяное – Старобельск и «Танюшовка – Старобельск» от пограничных контрольных пунктов пропуска на украинско-российской границе. «По подсчетам это даст региона в 500 млн грн таможенного сбора ежегодно, а сейчас весь бюджет области – 618 млн грн», – сказал он.

Всего в Луганской области к концу 2021 года запланировано отремонтировать более 300 км дорог. Приоритет отдается трассам, которые ведут от КПВВ в область и дальше.

По словам Александра Кубракова, в Донецкой области сейчас два главных проекта. Первый – трасса Н-32 от Покровска к Бахмуту, которая будет завершена в этом году. На ней уже открыты для проезда 6 мостов, которые были разрушены во время боевых действий в 2014 году. Второй объект – трасса М-03 Киев – Должанский, которая вскоре будет полностью завершена.