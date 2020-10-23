В Ростове возмущены, что у прибывающих из «Л-ДНР» даже температуру не измеряют

Каждый день из «ДНР» и «ЛНР» в Ростовскую область (РФ) прибывают около 2 тысяч человек, которых не проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Об этом на заседании штаба Ростовской области по борьбе с распространением коронавируса заявил начальник погрануправления ФСБ России по данной области Сергей Кудряшов. Об этом сообщает российский «Donday».

В регионе 8 мест пересечения границы. За сентябрь-октябрь через них прошли 84 550 человек.

«Эпидситуация в Луганской, Донецкой областях и на Украине тяжелая. И это один из каналов, через который к нам могут поступать больные коронавирусом и распространять его», – считает Кудряшов.

В этой связи он потребовал принять решение по командированию на постоянной основе на «границу» с «Л-ДНР» сотрудников Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев уверяет, что федеральный Роспотребнадзор в курсе сложившейся ситуации, но считает, что законных оснований «выставить там людей» нет. Из-за специфики межгосударственных соглашений в этих пунктах нет фитосанитарного, санитарно-эпидемического и таможенного контроля.

Губернатор донского региона Василий Голубев собирается поднять этот вопрос на уровне руководства Роспотребнадзора РФ.

На совещании отмечалось, что действительно на «границе» Ростовской области с «ДНР» и «ЛНР» практически не ведется контроль соблюдения мер безопасности. Граждан обязывают надевать маски, но температуру не измеряют, не говоря уже о тестировании на COVID-19. Единственное условие пересечения – наличие прописки РФ или «Л-ДНР» в зависимости от направления следования.