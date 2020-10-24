Создать еще одну очередь: В «ДНР» сообщили, как собираются «ускорить» процесс получения «паспорта»

В «ДНР» намерены «рассмотреть вопрос» об открытии «центров дактилоскопической регистрации» – для ускорения процесса оформления «республиканского паспорта». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «республике» напоминают, что процедура дактилоскопии стала в «ДНР» обязательной для получения «паспорта» с сентября текущего года.

«Рассматривается вопрос об открытии центров дактилоскопической регистрации, где граждане смогут осуществить дактилоскопипование по заранее выданным талонам, до подачи заявления о получении паспорта гражданина ДНР. Это позволит сократить время приема документов в миграционной службе», – уверяют в «ДНР».

«Паспорт необходим для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке», – добавляют в «республике».

В соцсетях новость раскритиковали. Люди, в частности, считают дактилоскопию – не обязательной: «И клипсы на уши как у собак… Колония строгого режима… И чип сразу... С GPS-локацией!... А чего только пальцы катать? Может, еще тесты на ДНК сдать?... И как вот это все можно назвать? Непризнанное и по всей видимости полицейское государство, которое отмазывается и ссылается на войну и потенциальных диверсантов, просят imei при выезде из республики, чтоб получить паспорт ДНР (который требуют на работе, если ты бюджетник), надо сдать дактилоскопию, симки по паспорту…».

Местные жители считают, что нововведение может привести только к еще большему затягиванию и очередям: «На рассматривание вопроса выделено 20 млн руб… (7,69 млн грн по местному курсу на 24.10.2020 – ред.)… Снова талоны и очереди… Бред, это чтобы сделать еще больше очереди… То есть, откатать пальчики сразу в миграционке и прикрепить к соответствующим документам нельзя? Нет же, лучше создать еще одну очередь и ждать еще больше этого паспорта».

Жительница Донецка Татьяна рассказывает о ситуации, когда «откатывать пальцы» пришлось дважды: «Мы дочке для получения паспорта откатали пальцы, но в тот же день не получилось сдать документы, не хватало всех бумажек, сдали через неделю доки и указали номер откатанных заранее пальцев. Через 2 месяца нам позвонили и сказали прийти еще раз откатать, т.к. надо чтобы откатка и подача доков совпадали день в день».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям «ЛНР» и «ДНР» получить гражданство РФ в упрощенном порядке. С мая в «республиках» начали принимать документы на российское гражданство. Главным условием является наличие «паспорта ДНР» или «паспорта ЛНР», в связи с чем в разы возросли очереди за их получением. Например, сейчас в «ДНР» выдают талоны на очередь по сдаче документов на «республиканский паспорт» лишь на 2023 год.

В «ЛНР» российские паспорта уже получили более 150 тыс. жителей, в «ДНР» – более 160 тыс. человек.