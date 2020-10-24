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Подумал, что это апельсины: Жители Донецка сообщают о природных аномалиях (Фото)

24.10.20 09:46
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка рассказывают в Facebook об аномалиях, замеченных в городе.

В частности, на ул. Арктики в Буденновском районе на дереве доспевают абрикосы. «Донецк – город контрастов! Я, значит, у себя на юге с утра выдалбливаю машину изо льда, а на улице Арктики в это время доспевают абрикосы. Не, ну вы такое видели?... Даже остановилась посмотреть, не мерещится ли», – написала дончанка Евгения.

Жители Донецка делятся своими впечатлениями и наблюдениями:

  • Елена С.: «Абрикосы?! Ну ладно, у меня перец, помидоры, огурцы и малина, но абрикосы в это время – это чудо!»;
  • Лариса: «Видела недавно в районе Иловайска на ветках, но на ходу решила, что померещилось»;
  • Ксения: «У нас возле дома вишня плодоносит. Сама удивилась, думала, сухие ягоды, но нет, вполне свежие. Только на верхушке, не доберешься… А вообще, железная выдержка у жильцов! Не собрать в октябре свежие абрикосы... Я бы собрала»;
  • Роман: «Я уж подумал, что это апельсины»;
  • Евгения: «И вообще, это же улица Арктики, тут абрикосы только в июле цвели, наверное»;
  • Данат: «Только процитировать "классика": Ну вы, блин, даете...»;
  • Дмитрий: «Арктика нынче уже не та. Льды тают, медведи буреют, абрикосы зреют»;
  • Елена М.: «Да у нас во дворе неделю назад абрикосы как сыпанули с дерева, о котором все забыли, что оно высокий абрикос! Мелкие совсем, но вполне себе! Природа сошла с ума»;
  • Виктория: «А у меня под домом поверх пожухлой травы вылез густой молодой газон. Природа в офигении. То ли в спячку уходить, то ли по второму кругу рожать»;
  • Людмила: «А на Комсомольском проспекте каштаны цветут».

Кроме того, дончане показывают цветущие в середине октября сирень и черешню:

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