В «ДНР» более 160 тыс. человек получили паспорта Российской Федерации (Фото)

В «ДНР» более 160 тыс. человек получили паспорта Российской Федерации по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«На сегодняшний день с заявлениями о приеме в гражданство РФ обратились 190 тысяч граждан, из которых паспорта гражданина Российской Федерации получили более 160 тысяч», – уверяют в «МВД».

Там напоминают, что заявления на получение паспортов люди подают в том числе в пунктах приема, которые находятся в отделениях «Почты Донбасса» в Донецке, Макеевке и Горловке.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям «ЛНР» и «ДНР» получить гражданство РФ в упрощенном порядке. С мая в «республиках» начали принимать документы на российское гражданство. Главным условием является наличие «паспорта ДНР» или «паспорта ЛНР», в связи с чем в разы возросли очереди за их получением. Например, сейчас в «ДНР» выдают талоны на очередь по сдаче документов на «республиканский паспорт» лишь на 2023 год.

В «ЛНР» российские паспорта уже получили более 150 тыс. жителей.