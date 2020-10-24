Сводка из зоны ООС за 23 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 23 октября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, недалеко от поселка Шумы (Торецк) противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневые провокации со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 25 единиц. Под огнем оказались села Спартак, Минеральное и поселок Старомихайловка, окрестности села Безыменное. При обстрелах противник применял минометы калибром 82 мм, стрелковое оружие и гранатометы (АГС, СПГ и РПГ). Кроме того, в подконтрольных Киеву населенных пунктах Авдеевка и Опытное зафиксированы 7 взрывов».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.