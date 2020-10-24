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На Донетчине количество заболевших COVID-19 приближается к 8,5 тысячам (Карта)

24.10.20 10:46
Инфекционное отделение БМБИЛ, где лечат больных с COVID-19
Инфекционное отделение БМБИЛ, где лечат больных с COVID-19 / Фото: freeradio.com.ua

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус диагностирован у 251 человека. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За пятницу, 23 октября, коронавирусная болезнь обнаружена еще у 251 жителя Донецкой области, в том числе у 8 детей:

  • 84 – в Мариуполе (6 детей);
  • 36 – в Краматорске (1 ребенок);
  • 22 – в Славянске;
  • 16 – в Торецке;
  • по 13 – в Бахмуте и Константиновке;
  • 12 – в Никольском районе;
  • 11 – в Доброполье;
  • 10 – в Мирнограде;
  • 7 – в Славянском районе (1 ребенок);
  • по 5 – в Покровске, Лиманской ОТГ и Мангушский районе;
  • 4 – в Бахмутском районе;
  • по 2 – в Угледаре, Волновахском и Великоновоселковском районе;
  • по 1 – в Николаевке и Селидово.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 8 412 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 3 316 человек (39,4% из всех заболевших);
  • на лечении – 5 007 пациентов (59,5%);
  • летальных случаев – 89 (1,1%).

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