На Донетчине количество заболевших COVID-19 приближается к 8,5 тысячам (Карта)

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус диагностирован у 251 человека. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За пятницу, 23 октября, коронавирусная болезнь обнаружена еще у 251 жителя Донецкой области, в том числе у 8 детей:

84 – в Мариуполе (6 детей);

36 – в Краматорске (1 ребенок);

22 – в Славянске;

16 – в Торецке;

по 13 – в Бахмуте и Константиновке;

12 – в Никольском районе;

11 – в Доброполье;

10 – в Мирнограде;

7 – в Славянском районе (1 ребенок);

по 5 – в Покровске, Лиманской ОТГ и Мангушский районе;

4 – в Бахмутском районе;

по 2 – в Угледаре, Волновахском и Великоновоселковском районе;

по 1 – в Николаевке и Селидово.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 8 412 случаев COVID-19, из них: