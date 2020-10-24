На Донетчине количество заболевших COVID-19 приближается к 8,5 тысячам (Карта)

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус диагностирован у 251 человека. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За пятницу, 23 октября, коронавирусная болезнь обнаружена еще у 251 жителя Донецкой области, в том числе у 8 детей:
- 84 – в Мариуполе (6 детей);
- 36 – в Краматорске (1 ребенок);
- 22 – в Славянске;
- 16 – в Торецке;
- по 13 – в Бахмуте и Константиновке;
- 12 – в Никольском районе;
- 11 – в Доброполье;
- 10 – в Мирнограде;
- 7 – в Славянском районе (1 ребенок);
- по 5 – в Покровске, Лиманской ОТГ и Мангушский районе;
- 4 – в Бахмутском районе;
- по 2 – в Угледаре, Волновахском и Великоновоселковском районе;
- по 1 – в Николаевке и Селидово.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 8 412 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 3 316 человек (39,4% из всех заболевших);
- на лечении – 5 007 пациентов (59,5%);
- летальных случаев – 89 (1,1%).