В «ДНР» за сутки умерли 16 человек с коронавирусом

В «ДНР» за сутки умерли 16 человек с COVID-19. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 23 октября, выявлены 138 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 16 летальных случаев – мужчины в возрасте от 45 до 74 лет и женщины в возрасте от 51 до 75 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 24 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 5 873:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 864 пациента,

выписаны – 2 570 человек,

летальных случаев – 439.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 196 случаев пневмоний, 118 человек госпитализированы. Всего на лечении находится 2 121 пациент с пневмониями, из них 397 – на кислородной поддержке (+44 за сутки).