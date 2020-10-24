Двое погибших и пострадавшие: В России попал в ДТП автобус из «ДНР» (Фото)

В ДТП в Ростовской области попал автобус, следовавший из неподконтрольного украинским властям Донецка в Москву.

Как сообщают российские издания, минувшей ночью в Матвеево-Курганском районе на автодороге Самбек – Матвеев Курган произошло столкновение фургона и автобуса.

По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Лада ВИС-234900» выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус Kassbohrer, за рулем которого был 49-летний шофер.

Фургон сильно пострадал в результате столкновения, у автобуса смята передняя часть. В результате ДТП погибли водитель и 23-летний пассажир «Лады», а водитель и 19-летняя пассажир автобуса с травмами были доставлены в больницу.

В донецких пабликах в соцсетях сообщается, что, по предварительной информации, попавший в аварию автобус делал очередной рейс из Донецка в Москву. Также сообщается о двух пострадавших пассажирах.