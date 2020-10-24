«ДНР» пропустила через КПП «Еленовка» больше 100 человек

В пятницу, 24 октября, через пункт пропуска «ДНР» в Еленовке линию разграничения пересекли 104 человека. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«За оказанием помощи обращений не было. На территорию республики запущены 18 транспортных средств, 74 человека», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что на подконтрольную территорию выпущены 20 транспортных средств, 31 человек.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Новотроицкое» в Донецкой области функционируют по осеннему графику – ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако свободное движение людей через эти КПВВ блокируется со стороны «ДНР».

С 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская область). Граждане имеют возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ по отдельному решению командующего. Для этого необходимо иметь документальное подтверждение жизненно важных обстоятельств гуманитарного характера. Контакты штаба ООС для рассмотрения такого заявления.

Теперь на Донбассе остался единственный работающий пункт пропуска на линии разграничения – КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, на котором перемещение граждан происходит по понедельникам и пятницам. Но жителей «ЛНР» в «ДНР» не пропускают.